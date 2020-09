Senza Ilicic, ma con tanta voglia di tornare a ballare: l'Atalanta riprende la sua corsa

vedi letture

L'Atalanta riparte. Senza Josip Ilicic, grande assente nella lista dei convocati per il raduno della prima squadra. Con un po' di paura per i tre calciatori risultati positivi al Covid-19, asintomatici e in isolamento come da comunicato del club orobico. Col mercato alle porte, Miranchuk e Romero come obiettivi caldi. E l'ultima magica stagione ancora negli occhi: si riparte dalla sconfitta col PSG: bruciante, per come è arrivata. Ma ha confermato che la Dea di Gasperini può dire la sua anche ad alti, anzi altissimi livelli in campo europeo. Non c'è due senza tre, dice la saggezza popolare: l'Atalanta è pronta a ricominciare a ballare. E questa volta confermarsi in Champions non sembra più neanche un sogno.