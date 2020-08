Senza paura, ma anche senza Sanchez: Conte carica l'Inter in vista dello Shakhtar

Antonio Conte si prepara alla sfida contro lo Shakhtar, unico a tenere alta la bandiera italiana in Europa: "Non ci consideriamo i salvatori della patria, abbiamo fatto il nostro cammino senza guardare gli altri. Se dovesse arrivare un successo europeo sarei contento per il club, non per me stesso. Non penso alla bacheca personale ma a quella del club che decide di assumermi". Lo farà senza Sanchez, uno degli uomini più in forma. Esposito è un'opzione anche se non solo da escludere soluzioni alternative. Importante il giusto approccio, senza paura. Parola che non è contemplata nel vocabolario del tecnico, per sua stessa ammissione: "Abbiamo rispetto, ci siamo preparati bene, affrontiamo lo Shakhtar con grande rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo in semifinale per un motivo e vogliamo arrivare in finale".