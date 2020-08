Serie A a rischio slittamento? Pareri discordanti per i medici Nanni e Della Frera

vedi letture

La Serie A rischia di slittare sull’onda della risalita dei contagi da Coronavirus. È quanto sostengono alcuni rappresentanti dei medici di Serie A nella commissione medica FIGC, a cominciare dal professor Gianni Nanni che oggi ha parlato dell’aumento dei contagiati anche tra i calciatori dopo il rientro dalle vacanze: "I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo - ha ammesso -. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell'inizio del campionato diventerebbe un'ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga. Per questo raccomandiamo ai giocatori, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili", le sue dichiarazioni.

Di parere opposto il dottor Walter Della Frera, membro AIC nella commissione medica della FIGC: "Stiamo guardando in maniera molto vigile dell'andamento epidemiologico, attualmente sembra non ci siano problematiche che possano portare allo slittamento della Serie A. Volevamo alleggerire il protocollo, ma in questo momento il Governo è già tanto che ci faccia andare avanti con questo... Certo è difficile mantenere a lungo una procedura così rigida e costosa”.

La ripartenza della Serie A per ora è fissata per il week-end del 19 settembre, con le squadre che nei prossimi giorni riprenderanno la preparazione atletica.