Serie A, il 2020 si chiude oggi: tutte le probabili formazioni delle otto gare in programma

Si chiude oggi il 2020 per la Serie A italiana: con le otto gare in programma tra le 18.30 e le 20.45, dopo i due anticipi di ieri, si concluderà il 14° turno di campionato e di conseguenza l'anno solate per le venti squadre di massima divisione. Di seguito tutte le formazioni delle otto gare in programma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

Le probabili formazioni di Hellas-Inter: Zaccagni verso la panchina. Sensi dal 1'? - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta: ballottaggio Ilicic-Muriel. Orsolini in panchina - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Milan-Lazio: Tonali e Rebic verso il recupero. Correa migliora - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari: out Spinazzola, c'è Calafiori. Chance per Villar - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Samp-Sassuolo: esordio dal 1' per Magnanelli. C'è Caputo - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Udinese-Benevento: dubbi in attacco per Gotti e Inzaghi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Le probabili formazioni di Spezia-Genoa: ballottaggio Agudelo-Farias per Italiano - Leggi la notizia: CLICCA QUI!