Serie A, la classifica aggiornata: Juve campione, Roma a +4 sul Milan. Lecce nei guai

vedi letture

La Juventus è campione d'Italia. Grazie alla vittoria conquistata questa sera contro la Sampdoria nel posticipo della 36esima giornata, la squadra di Maurizio Sarri s'è portata a 83 punti, +7 sull'Inter seconda in classifica a due giornate dal termine. Questa la classifica completa al termine del turno di campionato.

*Juventus 83 (campione d'Italia)

Inter 76

Atalanta 75

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 46

Parma 46

Fiorentina 43

Udinese 42

Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24*

SPAL 20