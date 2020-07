Serie A, la classifica aggiornata: rinviata la festa Juve, ci sono già le quattro per la Champions

Con le due partite del giovedì sera, va in archivio anche la 35^ giornata di Serie A. Fa senz'altro rumore la caduta della Juventus a Udine, rimontata dalla squadra di Gotti e costretta a rinviare la festa per lo Scudetto, che rimane comunque molto vicino e principalmente appannaggio dei bianconeri. Esulta invece la Lazio, che vincendo in casa contro il Cagliari si assicura anche l'ultimo piazzamento Champions rimasto da assegnare in precedenza. Di seguito la classifica completa a tre turni dal termine del campionato.

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 72

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19