Serie A, la classifica dopo Milan-Atalanta: Dea seconda, rossoneri a +4 sul Napoli

Dopo il pareggio di questa sera fra Milan e Atalanta, ecco come cambia la classifica in attesa delle gare del weekend.

Juventus 80

Atalanta* 75

Inter 73

Lazio 72

Roma 61

Milan* 60

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19