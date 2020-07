Serie A, oggi entra nel vivo il 35° turno: la vigilia dei tecnici impegnati stasera

Dopo il doppio antipasto di ieri, il 35° turno di Serie A entra nel vivo oggi, con ben sei gare, prima dell'epilogo di domani, quando la Juve potrebbe persino laurearsi Campione d'Italia con tre turni di anticipo: servirà però un risultato positivo dell'Udinese oggi, contro l'Inter, per permettere a Sarri di festeggiare in anticipo. Attenzione anche alle sfide di Roma e Napoli, chiamate a rispondere al Milan nell'appassionante lotta per il quinto posto in classifica. Ecco come i tecnici delle gare di oggi hanno presentato le rispettive sfide:

PARMA-NAPOLI (19.30)

D'Aversa: "Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere". Qui l'intervista integrale.

Gattuso non ha parlato alla vigilia

INTER-FIORENTINA (21.45)

Conte: "Fino a qui abbiamo fatto una stagione importante per un club come l’Inter che punta a stare sempre tra le prime quattro. Il fatto di esserci stati dall’inizio dell’anno come aveva chiesto il club, a differenza degli altri anni, ci rende felici. L'obiettivo è stato raggiunto". Qui l'intervista integrale.

Iachini: "Vogliamo dare continuità al percorso nonostante le energie siano quelle che sono. Ma vale per tutti, non è un alibi. Vedremo tra i ragazzi che ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate, l'Inter è una grandissima squadra di qualità con un ottimo allenatore e grandi individualità. Ci vorrà atteggiamento, qualità". Qui l'intervista integrale.

SAMPDORIA-GENOA (21.45)

Ranieri: "Il derby è il derby, non è ancora tempo di bilanci. Mi aspetto un avversario determinato. Prima del lockdown stava andando forte, poi ha incontrato delle difficoltà ma adesso è in ripresa e quindi servirà la miglior Sampdoria per ottenere un risultato positivo. Dovremo lottare su ogni pallone, il nostro status mentale dovrà essere lo stesso delle ultime partite". Qui l'intervista integrale.

Nicola: "Stiamo arrivando nelle ultime quattro partite, domani ne mancheranno solo più tre, e quindi da dove siamo partiti e dove siamo adesso la spinta emotiva deve essere tantissima. Non è solo per la vittoria con il Lecce ma l'impresa che possiamo compiere. Quando sono arrivato ho parlato di impresa sportiva fantastica da compiere, da terminare". Qui l'intervista integrale.

TORINO-HELLAS VERONA (21.45)

Rincon: "In questo periodo c’è stanchezza e perdi lucidità, dovremo giocare più con la testa che con le gambe: abbiamo regalato troppi punti e troppi gol, domani cercheremo di non sbagliare e di portare a casa una vittoria che ci spinga in questo finale di stagione". Qui l'intervista integrale.

Juric: "Abbiamo pochi ricambi a disposizione, ma tra Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta nessuno è stato in grado di dominarci dal punto di vista del gioco: la soddisfazione è tantissima. Vogliamo restare nella parte sinistra della classifica, sarebbe una grande cosa per tutto il Club. Spero che i ragazzi continueranno a superarsi da qui alla fine". Qui l'intervista integrale.

SPAL-ROMA (21.45)

Di Biagio: "L'umore è pessimo com'è normale che sia. Non dormiamo molto e queste quattro partite dovremo comunque farle in maniera dignitosa, mettendo in ordine i pezzi e facendo la conta di chi sarà disponibile, al di là dei problemi fisici e delle energie psicologiche e fisiche che vengono a mancare. Abbiamo ancora un allenamento per valutare una situazione non molto piacevole". Qui l'intervista integrale.

Fonseca: "Stanno bene. Anche se non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto una partita che meritavamo. Ma i ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter. Sarà una partita importante e possiamo vincere solo giocando in quel modo". Qui l'intervista integrale.

LECCE-BRESCIA (21.45)

Liverani: "Accettare la sconfitta di Genova non è semplice, ma non abbiamo tempo per recriminare. Io sono convinto che, al pari di quella di due giorni fa, anche contro il Brescia si tratti di una finale: se non si dovesse vincere i sogni salvezza svanirebbero, viceversa avremmo la possibilità di tenere viva la speranza. Dobbiamo disputare una gara attenta e rispettosa, consapevoli che anche il Brescia verrà qui a giocarsi le residue possibilità di lottare ancora". Qui l'intervista integrale.

Lopez: "Corsa salvezza anche sull'Udinese? No, dobbiamo farla solo sul Genoa. Bisogna cercare di giocare come nel secondo tempo contro la SPAL. Siamo stati più efficaci al momento di andare sulle fasce. Abbiamo avuto i tempi giusti per cercare e trovare i due attaccanti, siamo stati bravi anche sulle marcature preventive". Qui l'intervista integrale.