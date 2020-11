Sfida ai giganti di Champions per le nerazzurre: Zidane e Klopp affrontano Inter e Atalanta

vedi letture

L’Atalanta è una minaccia. Se lo dice Jurgen Klopp, c’è da crederci. Il tecnico del Liverpool ospita i nerazzurri, con qualche incertezza dietro (“Abbiamo subito 7 gol contro l'Aston Villa, non ce lo dimenticheremo mai. Ma sappiamo difendere”) e il rientro di Salah: “Si è allenato ieri, sta molto bene”. Soprattutto, poco tempo per lavorare: “Ma vale per noi e per loro, la situazione è questa”.

Su un altro fronte nerazzurro, quello dell’Inter, sarà Zinedine Zidane col suo Real Madrid l’avversario di turno. Non uno qualsiasi, perché “Conte era il mio capitano”, ricorda il tecnico francese. Che a San Siro arriva con un’idea chiara: “Vogliamo vincere, non pensiamo a pareggiare”. E come al solito dribbla con grazia tutto, anche le voci di mercato: “Scambio Isco-Eriksen? Siamo felici di chi abbiamo”.

Qui la conferenza stampa di Klopp.

Qui la conferenza stampa di Zidane.