Si chiude il 2020 della Serie B. Empoli e Salernitana in testa. Balotelli primo gol col Monza

vedi letture

Si è chiuso col 16° turno il 2020 della Serie B. Una giornata che ha visto rallentare le prime due in classifica: l’Empoli con il pareggio interno contro l’Ascoli e la Salernitana sconfitta in casa del Monza. Brianzoli che inanellano la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, grazie anche al primo gol di Mario Balotelli. Seconda sconfitta consecutiva per la SPAL di Marino al ‘Mazza’ contro il Brescia. Bene invece il Pordenone, vittorioso per 3-0 sulla Reggiana e l’Entella che espugna il ‘Menti’ di Vicenza per il secondo successo consecutivo. Rinviata a data da destinarsi Pisa-Frosinone a causa dell’alto numero di contagiati dal Covid-19 nel club ciociaro.

Di seguito il riepilogo dei risultati, la classifica e il programma del 17° turno in programma nel prossimo weekend prima della sosta invernale:

SEDICESIMO TURNO

Cittadella-Lecce 2-2

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 3-0

Reggina-Cremonese 1-0

Monza-Salernitana 3-0

Pisa-Frosinone (rinviata a data da destinarsi)

Empoli-Ascoli 1-1

Vicenza-Entella 0-1

SPAL-Brescia 2-3

Chievo Verona-Venezia 1-1

CLASSIFICA

Empoli 31

Salernitana 31

Monza 29

Cittadella 27**

SPAL 26

Lecce 25

Frosinone 25*

Venezia 23*

Pordenone 21

Brescia 21

Chievo Verona 20***

Pisa 19*

Reggina 17

Vicenza 16*

Cremonese 15

Reggiana 15*

Cosenza 15

Pescara 13

Virtus Entella 11

Ascoli 10

* una gara da recuperare

** due gare da recuperare

*** tre gare da recuperare