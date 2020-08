Si chiude la stagione regolare di B: Cosenza salvo. Pisa e Salernitana fuori dai play off

Nella serata appena passata la Serie B ha concluso la sua stagione regolare e dato gli ultimi verdetti in attesa di play off e play out che decideranno chi accompagnerà Benevento e Crotone in Serie A e chi farà compagnia a Livorno, Juve Stabia e Trapani in Serie C. Una giornata ricca di emozioni con il Cosenza che vince lo scontro diretto contro la Juve Stabia e si salva al termine di una vera e propria cavalcata firmata Occhiuzzi.

Per quanto riguarda la zona alta della classifica invece è il Pisa a masticare amaro per un play off sfumato per un soffio a causa della classifica avulsa, mentre gioiscono le tre retrocesse Empoli, Frosinone e Chievo che si giocheranno con Spezia, Pordenone e Cittadella un posto in Serie A.

La classifica finale:

Benevento 86 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 69 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 61 PLAY OFF

Pordenone 58 PLAY OFF

Cittadella 58 PLAY OFF

Chievo Verona 56 PLAY OFF

Empoli 54 PLAY OFF

Frosinone 54 PLAY OFF

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 49

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45 PLAY OUT

Pescara 45 PLAY OUT

Trapani 44 RETROCESSO IN SERIE C

Juve Stabia 41 RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C