Slitta l'apertura di Pirlolandia: il Maestro chiede tempo, ma alla Juve conta solo vincere

"Siamo giovani, dateci tempo". Mister Pirlo predica calma e rimanda ogni processo dopo l'amaro pareggio per 1-1 col Crotone. Alla sua Juventus, in effetti, gli alibi non sono mancati: in inferiorità numerica dal 60' a causa di un rosso forse troppo severo nei confronti di Chiesa (nessun calciatore della storia bianconera era stato espulso prima dell'ex Fiorentina all'esordio in Serie A), con un palo colpito e un gol annullato dal VAR a Morata (il migliore della Vecchia Signora) davvero per questione di millimetri. Ma se vincere è l'unica cosa che conta, il campione in carica non può certo permettersi di gettare al vento due punti sul campo di una neo-promossa. Con o senza Cristiano Ronaldo, Pirlolandia oggi appare così un parco giochi ancora ben lontano dalla sua inaugurazione ufficiale. Con qualche scommessa da rivedere (vedi Portanova) e tante certezze da costruire strada facendo.