Spezia ad un passo dal sogno: ma attenzione alle rimonte del Frosinone

Lo Spezia porta a casa l'andata della finale playoff. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta questa sera 1-0 sul campo del Frosinone avvicinandosi sensibilmente alla promozione in Serie A. Decisivo per i liguri un gol di Gyasi nella prima frazione di gara in un match che è apparso comunque equilibrato. Un sogno per i liguri, come ha dichiarato nel post partita anche il tecnico Vincenzo Italiano, che centrerebbero la prima storica promozione. Adesso alla squadra di Alessandro Nesta servirà un'altra grande rimonta, come in occasione della semifinale di ritorno - 0-1 in casa e vittoria per 2-0 a Trieste contro il Pordenone -. I ciociari infatti dovranno vincere con due gol di scarto per conquistare il ritorno nel massimo campionato, in quanto non vale la regola del gol fuori casa come nelle altre competizioni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Occhi puntati dunque sul match del "Picco" di giovedì prossimo.