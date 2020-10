Spezia nella storia: Galabinov ormai parla "Italiano", il gruppo vince anche in dieci uomini

vedi letture

Una vittoria importantissima che entra di diritto nella storia del club: lo Spezia, con il 2-0 ottenuto contro l'Udinese, vince la sua prima partita in serie A . Prova di forza della squadra ligure che in dieci uomini dal 65' (per via dell'espulsione di Terzi) è riuscita a portare a casa i primi tre punti e a reagire dopo il ko contro il Sassuolo.