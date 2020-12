Spezia, Nzola non basta. Al Genoa il derby che chiude il 2020

vedi letture

Si chiude con una sconfitta nel derby contro il Genoa il 2020 dello Spezia di Vincenzo Italiano. Al ‘Picco’ non basta il gol del vantaggio di M’Bala Nzola agli aquilotti, il primo Grifone di Davide Ballardini si dimostra una squadra tosta. Decisiva la scelta del tecnico di Ravenna di mandare una squadra di tutti o quasi over 30. Alla fine a risultare decisive sono le reti di Mattia Destro, al quarto centro in stagione, e del capitano Domenico Criscito su calcio di rigore. “Questa partita è una partita che come succede nell’ultimo periodo siamo noi a farla dal primo all’ultimo minuto - ha spiegato il tecnico nel postpartita -, ma con due grosse ingenuità non abbiamo portato a casa punti e abbiamo consegnato la partita all’avversario, che penso abbia ottenuto il massimo con poco. Mi dispiace tantissimo perché tutto ciò che creiamo e proponiamo non ci sta portando risultati, dobbiamo trovare al più presto la soluzione. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo, in questi momenti qua, una squadra che deve salvarsi anche all’ultima giornata, se lo perdiamo fa male sia durante la partita che in futuro”.