Spezia, un pari (e tre pali) che lascia l'amaro in bocca ma la strada è quella giusta

Due punti persi o un punto guadagnato? E' il dilemma in casa Spezia. Gli Aquilotti di Vincenzo Italiano hanno pareggiato 2-2 sul campo del Parma conquistando il secondo risultato utile consecutivo. Una partita giocata ad alto livello quella dei liguri che hanno prima meritato il doppio vantaggio ma che poi non sono riusciti a chiuderla. La sfortuna ci ha messo del suo con la squadra di Italiano che ha colpito tre legni. La legge del calcio è spietata e nel finale un'ingenuità di Terzi ha provocato il calcio di rigore trasformato da Kucka. Resta tanto amaro in bocca per come è andata a finire la partita ma c'è la convinzione che questo Spezia può giocarsela fino in fondo per la permanenza in Serie A. E domenica prossima a Cesena arriva la Juve.