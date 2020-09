Stregati da Hauge: il Milan ha preso il crack norvegese del Bodo Glimt

Il Milan ha deciso di fare in fretta e ha chiuso per Jens Petter Hauge del Bodo Glimt. Agente in città con il partner italiano da questa mattina, contatti e contratti oramai pronti per essere firmati. L'intesa con il giocatore è totale, anche quella coi norvegesi è arrivata in serata. Si chiude a 5 milioni di euro. Fumata bianca dietro l'angolo, domani gli ultimi dettagli, poi visite e firma.

Il giocatore ha detto sì: ora l'intesa tra club Offerta da 4 milioni con bonus, richiesta da 6 cash, la chiusura è arrivata a metà strada. Battuta la concorrenza di Lipsia, Brighton, delle due di Manchester. Maldini e Massara non hanno perso tempo e hanno definito per l'arrivo del '99 norvegese.