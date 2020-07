Super Ibra trascina il Milan: andamento da piani alti per i rossoneri che non si fermano più

Il Milan non si ferma più. I rossoneri superano le Sampdoria a Marassi e conquistano l’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato dopo il ritorno in campo. Un ruolino di marcia da prime posizioni, arrivato grazie al lavoro di Stefano Pioli che si è guadagnato a suon di lavoro e di risultati la riconferma anche per la prossima stagione. Non può non esserci una menzione anche per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è l’anima di questa squadra. Attaccante implacabile sotto porta, rifinitore dalla grande qualità per i compagni. E guai a dirgli che è in là con l’età. E’ il Benjamin Button rossonero.