Tegola sul Milan capolista, Pioli positivo al Covid-19. Murelli in panchina col Napoli?

Fulmine a ciel sereno sul Milan capolista della Serie A. Nella giornata di oggi, infatti, il club rossonero ha comunicato che l’allenatore Stefano Pioli è risultato positivo al Covid-19. "AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L'allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”, la nota del club.

Il Milan ha immediatamente cancellato la sessione odierna di allenamento, sebbene tutti gli altri tamponi siano risultati negativi. Se Pioli non dovesse tornare negativo per la ripresa della Serie A, al San Paolo contro il Napoli, in panchina ci sarà il suo vice Giacomo Murelli, collaboratore di lungo corso del tecnico emiliano.