Tonali-Milan, così i rossoneri vogliono sorpassare Conte

vedi letture

Un altro derby di mercato sta per concludersi. Sandro Tonali è il giocatore che Inter e Milan desiderano per la prossima stagione, ma le trattative con Massimo Cellino non sono mai semplici. Lo sanno bene i nerazzurri che nelle ultime settimane avevano trovato l'accelerata decisiva, ma nonostante l'accordo col calciatore i rossoneri sono riusciti a superare i 'cugini' nell'operazione di mercato, convincendo il Brescia con la percentuale dedicata alla futura rivendita di Tonali .