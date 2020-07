Torino: primo match ball sprecato, domenica la grande chance. Longo: quale futuro?

Il Torino pareggia contro l'Hellas Verona e non riesce a chiudere il discorso salvezza. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato il vantaggio sul Lecce ora è di sei punti, margine che può essere ritenuto sufficiente, considerando che sotto i granata vi sono anche Udinese e Genoa. Ma, sì sa, non è finita fin quando non è finita. Il lavoro si può chiudere domenica contro la SPAL già retrocessa. In caso contrario vi saranno poi Roma e Bologna come avversarie. Intanto con l'Hellas arriva un 1-1 deludente poiché gli avversari non avevano nulla da dire, eppure per lunghi tratti hanno fatto la partita. La sveglia arriva dopo un'ora di gioco e arriva con un bel gol di Zaza al 67', abulico fino a quel momento. Belotti a secco per la seconda partita consecutiva e questo fa notizia dopo l'abbuffata di reti delle ultime uscite. Bene Ansaldi, autore dell'assist del pari, male Nkoulou, ingenuo nel causare un calcio di rigore all'Hellas. Problemi per De Silvestri, che deve lasciare la partita dopo 14'. Futuro Longo da valutare: "In questo momento ho solo l'obiettivo di salvare la squadra". Per il resto ci sarà ancora un po' di tempo.