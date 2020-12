Torna a casa Ninja. Giulini vince il braccio di ferro, Nainggolan è di nuovo del Cagliari

A volte ritornano. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha vinto il lungo braccio di ferro sul futuro di Radja Nainggolan. Il Ninja tornerà in Sardegna, in prestito secco per sei mesi dall'Inter che pagherà anche parte dell'ingaggio. Non verrà inserita alcuna opzione d'acquisto, visto che la società milanese vorrà valutarlo ancora in vista del prossimo anno dopo il buon lavoro fatto da Nainggolan in allenamento in questi mesi difficili. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà nel giugno 2022.

Non c'è due senza tre Radja Nainggolan tornerà al Cagliari, per la sua terza avventura in Sardegna dopo quella dal 2010 al 2014 e quella della passata stagione. Con sei mesi di ritardo rispetto a quello che ci si poteva aspettare il belga tornerà a vestire i colori rossoblù. Solo cinque presenze quest'anno con Antonio Conte, quattro in campionato e una in Champions League, per un amore con Antonio Conte mai sbocciato e un braccio di ferro, con il Cagliari, che alla fine ha visto Giulini uscire da vincitore. I nerazzurri pagheranno infatti una parte dell'ingaggio, che permetterà comunque alla società di Suning di risparmiare qualcosa entro i prossimi sei mesi.