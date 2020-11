Torna CR7 e con lui la vittoria. Pirlo può sorridere, aspettando ancora il miglior Dybala

Comincia non benissimo la Juventus, che domina sì la mezz'ora iniziale contro lo Spezia, ma ne fa scaturire un solo gol di vantaggio che si polverizza al primo episodio sfortunato. I crismi per un altro pomeriggio di difficoltà rischiano di materializzarsi, ma finiscono con lo sgretolarsi di fronte a Cristiano Ronaldo da Madeira. L'asso portoghese viene scongelato al minuto 57, e in meno di due giri d'orologio ha già timbrato il cartellino, e svoltato del tutto una partita che per la squadra di Pirlo prende quota con il terzo gol, segnato da un altro subentrato dalla panchina quale Rabiot.

La vera nota stonata, agli occhi di molti (compresi i nostri) è stata Paulo Dybala. La Joya ha iniziato anche benino, salvo poi perdersi in un tunnel d'apatia che non l'ha più abbandonato finché non è stato richiamato in panchina. Eppure Pirlo si è detto soddisfatto della sua prestazione, salvo poi aggiungere che è però ancora in ritardo di condizione, e che lo aspetta al meglio per poter dare finalmente sfogo a tutte le sue idee in questa Juventus definita ancora in costruzione. Ma che quantomeno è tornata a sorridere.