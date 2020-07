Tra Conte e l'Inter c'è un grande gelo. E i giocatori non apprezzano le parole

C'è un'aria pesante in casa Inter. Il pareggio contro l'Hellas Verona di giovedì scorso ha acceso i riflettori su una stagione che non sembra all'altezza delle premesse. Il secondo posto è a un passo ma uscire dalla corsa Scudetto con parecchio anticipo - una decina di partite - non aiuta. Né i giocatori né la proprietà hanno apprezzato le parole di giovedì scorso, facendo quindi calare il gelo fra le parti. Conte non è più considerato intoccabile, al netto di uno stipendio da 12 milioni di euro netti all'anno. Nell'elenco dei problemi di Conte c'è pure Eriksen ancora in difficoltà dopo l'arrivo di gennaio.

In questo senso le voci portano anche a un arrivo sulla panchina nerazzurra di Massimiliano Allegri, anche lui ex Juventus ma meno icona dei bianconeri rispetto all'ex capitano.