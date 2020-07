Tre punti nelle ultime cinque gare: la Fiorentina muove la classifica e annusa la salvezza

vedi letture

Cinque punti nelle ultime tre partite: la Fiorentina strappa un pareggio ormai insperato contro il Verona e continua a muovere la classifica nella corsa salvezza. Il Lecce terzultimo ora è a -7, coi viola tredicesimi a quota 36 punti.

La coppia della provvidenza, dopo un primo tempo dominato dai gialloblù e una ripresa giocata invece con grande cuore da Dragowski e compagni, è stata quella formata da Chiesa-Cutrone ( leggi qui le pagelle di TMW della Fiorentina! ), entrati durante l'intervallo e capace di inventarsi il gol dell'1-1 addirittura al 96'.