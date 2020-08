Tre rinnovi in casa Napoli. Ne mancano (almeno) altri tre per blindare la squadra

Tre rinnovi in casa Napoli. La società partenopea blinda Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo ed Eljif Elmas: tutti fino al 2025. Di casi aperti ne restano (Maksimovic, Zielinski e Hysaj, oltre a Milik, sono tutti in scadenza 2021), ma intanto gli azzurri si portano avanti nel blindare la squadra a disposizione di Gattuso. "Un segnale di fiducia per loro", ha commentato Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Di Lorenzo. Che ha parlato anche di Hysaj: "Serve capire la voglia che il Napoli ha di investire su di lui. Andrà per le lunghe".