Troppi errori e ko che brucia: la Samp si ferma contro il Sassuolo e perde Keita dopo averlo ritrovato

La Sampdoria esce sconfitta per 3-2 dalla gara contro il Sassuolo e interrompe la serie di 2 vittorie consecutive ottenute nei precedenti turni contro Verona e Crotone. La squadra di Ranieri paga le prestazioni negative di Tonelli e Yoshida e i gol di Quagliarella e Keita, poi espulso, non sono serviti a niente. 11° posto e tanti punti di vantaggio rispetto alla zona calda ma gara dal sapore amaro visti i tre minuti di blackout che hanno permesso alla squadra di De Zerbi di prendere il largo. Amaro in bocca per Claudio Ranieri a fine partita, che ha dichiarato: "Errori e un po' di sfortuna, peccato. Non meritavamo questa sconfitta".