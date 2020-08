Tutte le idee mercato dell'Inter per Antonio Conte: da Vidal a Kolarov, sognando Messi

L'incontro tra Zhang e Conte ha rimesso tutte le variabili al proprio posto, ma ora la società nerazzurra deve necessariamente rispondere presente in vista della prossima stagione. Le mosse sul mercato ci sono state, ora è necessario muovere i fili giusti per poter far tornare il sorriso al tecnico. Diverse trattative congelate (da Emerson Palmieri a Kumbulla) con qualche certezza in più nelle ultime ore: Kolarov sembra essere sempre più vicino ai colori nerazzurri .