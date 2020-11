Tutte le prossime date dell'Italia di Mancini: Final Four, sorteggi, amichevoli ed Europeo

Sarà un calendario denso d'appuntamenti quello che attende l'Italia di Roberto Mancini. Il prossimo appuntamento è il 3 dicembre a Nyon, dove ci sarà il sorteggio per la Final Four di Nations League che si giocherà in Italia. Due semifinali, il 6 ottobre 2021 a Torino, il 7 a Milano. Quindi il 10 le due finali, per il 3° e per il 1° posto. Il primo posto nel gruppo di Nations League ha però importanza anche dal punto di vista del Mondiale. L’Italia infatti, grazie agli ottimi ultimi mesi, ha accumulato punti necessari per salire nel ranking ed essere testa di serie al sorteggio del 7 dicembre a Zurigo. Lì si capirà meglio il percorso azzurro per arrivare a Qatar 2022, con l’Italia che avrà a disposizione il primo ed il secondo posto su un girone da 5 squadre. Se i ragazzi di Mancini dovessero fallire, avrebbero anche l’ancora di salvataggio dei playoff che spettano alle 2 migliori vincenti dei gruppi di Nations League (impensabile che Francia e Belgio possano averne bisogno). In tutto questo quadro, c’è da inserire l’Europeo. Insomma, il 2021 sarà ricco e denso di impegni per l’Italia: 2 partite della Final Four di Nations League, da 3 a 7 partite all’Europeo e le 8 gare di qualificazione al Mondiale 2022 (3 a marzo, 3 a settembre, 2 a novembre). A queste si aggiungeranno infine le due amichevoli pre-Europeo, per un totale che oscillerà fra le 15 e le 19 partite.