Tutti i risultati di Nations League: vincono Germania e Francia, CR7 ko. Pari Spagna

Diverse le big protagoniste di questo sabato di Nations League. La Germania ha battuto 3-1 l'Ucraina superando nel proprio girone la Spagna che non è andata oltre l'1-1 in Svizzera. Impresa della Francia che ha trionfato 1-0 in casa del Portogallo mentre la Svezia ha vinto 2-1 contro la Croazia. Punto storico per San Marino, solo 0-0 per il Montenegro.

NATIONS LEAGUE

LEGA A

Germania-Ucraina 3-1

Svizzera-Spagna 1-1

Portogallo-Francia 0-1

Svezia-Croazia 2-1

LEGA C

Azerbaigian-Montenegro 0-0

Cipro-Lussemburgo 2-1

LEGA D

Malta-Andorra 3-1

San Marino-Gibilterra 0-0

Lettonia-Far Oer 1-1