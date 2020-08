Tutti pazzi per Smalling: la Roma dovrà lottare con Inter e Newcastle per il centrale

Tutti pazzi per Chris Smalling. Il difensore inglese è tornato al Manchester United dopo l'esperienza alla Roma, con i giallorossi pronti a trattare nuovamente con i Red Devils per riportare in Italia il centrale. Smalling ha già dato la propria disponibilità a una decurtazione dell’ingaggio, accettando 3 milioni di euro a stagione. Resta da raggiungere un accordo sia sulla valutazione del giocatore (lo United a luglio aveva chiesto addirittura 25 milioni di euro), ma anche sulla formula del trasferimento e sulle conseguenti modalità di pagamento. La Roma sperava in un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto subordinato a certe condizioni, ma i Red Devils non hanno accettato, preferendo una cessione immediata che permetta di monetizzare, sperando magari che possa anche aprirsi un’asta per il calciatore.

La concorrenza non manca: in Italia c'è sempre l'Inter, con mister Conte che è rimasto impressionato dal modo in cui Smalling si è adattato alla difesa a tre. I nerazzurri sono pronti anche ad accettare le richieste dei Red Devils. Oltre all'Inter c'è anche un'offerta dalla Premier League: su indicazione del manager Steve Bruce, il Newcastle ha avviato la trattativa e già ricevuto una disponibilità di massima del calciatore al trasferimento.