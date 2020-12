Tutto fin troppo facile per il Napoli: Gattuso cita la fortuna ma a Crotone si è visto ben altro

Tutto fin troppo facile per il Napoli: a Crotone la partita rimane in bilico poco più di un tempo, prima che gli uomini di Gattuso prendano il sopravvento, sovrastando la flebile resistenza dei padroni di casa. Un'altra giornata di grazia per Insigne: Lorenzo è Magnifico davvero, ed è il migliore in campo dei suoi al termine di una prova comunque più che significativa da parte di tutto il gruppo. E anche se Gattuso minimizza, sottolineando la fortuna di aver potuto giocare più di quaranta minuti con l'uomo in più, rimane comunque la convinzione - suffragata anche dai dati storico-statistici - che questo Napoli abbia davvero qualcosa di interessante da offrire. E che la prestazione vista ieri allo Scida possa essere base di partenza per nuove convinzioni, europee. D'altronde Gattuso stesso è stato chiaro, ribadendo che giovedì c'è il primo obiettivo stagionale in ballo.