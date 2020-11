Tutto su Napoli-Milan: la sfida di Gattuso, l'emozione di Bonera e Kessie rigorista

Sarà Napoli-Milan il match che chiuderà l’ottava giornata di Serie A. Un posticipo di lusso tra due formazioni che vivono un buon momento di forma. In casa Milan toccherà a Daniele Bonera sedere in panchina, vista la positività al Covid-19 di Stefano Pioli e del suo vice: “Sono felice di tornare a Napoli e poi ritrovo Rino da avversario. Io come Evani? Non ci ho pensato ma è un bello spunto interessante, mi accontenterei di vincere la prima. Voglio fare i complimenti a Mancini, è riuscito a coordinare tutto lo staff da lontano".

La sosta è stata utile per Zlatan Ibrahimovic, che ha trascinato fin qui i rossoneri: "Aveva bisogno di staccare anche mentalmente, si è presentato come sempre da capo gruppo, sappiamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi come responsabilità e cultura del lavoro. Vedere i giocatori che tornavano dalla nazionale solo per salutare e fare terapie mi ha riempito di orgoglio. Il rigorista sarà Kessie? Lo ha detto Ibra, alzo le mani, se lo ha detto lui sarà Franck".

In casa Napoli come di consueto non ha parlato Gennaro Gattuso, che potrà però contare su Ospina. Il portiere colombiano ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo ed è in ballottaggio con Meret. Bakayoko invece è pienamente recuperato dall’influenza e scalpita per la sfida da ex contro il Milan.