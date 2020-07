Udinese battuta 2-1 in rimonta. Gotti: "A fine gara lo spogliatoio un campo di battaglia"

Diciassettesima sconfitta in questo campionato per l'Udinese. La squadra di Luca Gotti nell'ultimo match stagionale alla Dacia Arena ha perso 2-1 contro il Lecce: i friulani sono passati in vantaggio con un colpo di testa vincente di Samir (migliore in campo con De Paul), ma poi i giallorossi - che si stanno giocando la salvezza - hanno ribaltato il match grazie ai gol di Mancosu e Lapadula.

Al termine della partita, Luca Gotti ha commentato così il match: "Non abbiamo sfruttato diverse occasioni nel primo tempo e ci siamo fatti riprendere da un rigore, concedendo pochissimo. Da lì la partita si è incanalata in una direzione sbagliata fino a culminare con la sconfitta. Lo spogliatoio a fine partita sembrava un campo di battaglia tra persone esauste e altre che con le stampelle andavano a rincuorare coloro che hanno giocato".