Udinese, il Natale è amaro: classifica insidiosa e attacco che non convince

Si ferma dopo sei risultati utili consecutivi la corsa dell’Udinese, sconfitti in casa dal Benevento. I friulani continuano a dilapidare ghiotte occasioni soprattutto tra le mura amiche e sono ora costretti a guardasi alle spalle. La zona salvezza dista infatti solo cinque punti, sebbene i bianconeri abbiano comunque una gara da recuperare. A non convincere è soprattutto l’attacco: tante le occasioni da rete fallite dalla squadra allenata da Luca Gotti, che fin qui ha realizzato soltanto 14 gol, gli stessi del Genoa, uno in più di Crotone e Parma. Adesso per la formazione bianconera è il momento di recuperare le energie in vista della ripresa a gennaio, che si preannuncia subito in salita. Lasagna e compagni sfideranno subito una Juventus ferita, poi il decisivo scontro diretto con il Bologna e il Napoli in casa.