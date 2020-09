Un ariete per Inzaghi: Lazio, ecco Muriqi. La telenovela turca e il lieto fine

vedi letture

Non tutti lo sanno, ma le serie tv turche spopolano in Sud America. Le soap opera, soprattutto, apprezzate da chi di telenovela è esperto per i tratti esotici e il romanticismo quasi esasperato. I tratti della telenovela, in fin dei conti, li aveva assunti la lunghissima trattativa per Vedat Muriqi, coronata poi col più classico lieto fine. Nella giornata appena conclusa, infatti, l'attaccante classe '94, albanese naturalizzato kosovaro, ha svolto le visite mediche con la Lazio. Che lo inseguiva da tanto e a un certo punto sembrava non riusciva a chiudere. Perché il Fenerbahçe non è bottega semplice, e del club di Istanbul il nuovo attaccante di Simone Inzaghi è stato finora un elemento di primo peso e spessore: 15 gol in 32 presenze nell'ultima SuperLiga turca. Fisico da ariete, movimenti e giocate da uomo squadra, che sa mettersi a disposizione dei compagni oltre che segnare. Manca solo l'annuncio, poi andrà ad ampliare il ventaglio di scelte offensive dei biancocelesti. Arricchendo, ancora di più, uno dei migliori reparti avanzati dell'ultimo campionato.