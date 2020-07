Un buon punto che non lancia la volata: 1-1 a San Siro. Ma l'Atalanta si gode i suoi record

vedi letture

L’Atalanta è bella ma non balla fino in fondo a San Siro. Gli orobici escono dalla sfida col Milan con un 1-1 frutto di una partita intensa e fatta di agonismo, che per Gian Piero Gasperini rappresenta “un buon punto” in ottica secondo posto, ma non consente ai nerazzurri di lanciare la volata a Inter e Lazio per la posizione alle spalle della Juventus. A segno Duvan Zapata (7 in pagella): gol numero 18 per il colombiano, che con Muriel compone (se vogliamo a sorpresa, dato che non giocano spesso insieme) la miglior coppia gol nella storia della Dea in un campionato di Serie A. Del resto, sono 24 le partite consecutive in cui l’Atalanta ha trovato la via del gol: la banda Gasp continua a macinare record e lo fa sembrare persino normale.