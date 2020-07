Un Lecce troppo pazzo perde a Bologna. Liverani recrimina ma vede avvicinarsi la Serie B

Amarezza e recriminazioni. Una partita pazza costa una sconfitta a Bologna che rischia di compromettere definitivamente le speranze del Lecce. Al termine di una prova pazza, in cui è quasi sembrato che i ragazzi di Liverani non fossero scesi in campo, tanto hanno sbagliato l'approccio. Sotto di due, la zampata di Mancosu ha riaperto i conti e riacceso le speranze dei salentini, che a quel punto si sono aggrappati ad un super Falco, mattatore nella rimonta e migliore in campo anche nelle pagelle di TMW. La voglia di andare a prendersi il punto vittoria, e un'azione che è stata contestata nel post-partita da Liverani, sono costate ai salentini una sconfitta che adesso, con 180' da recuperare e 4 (anzi, 5...) punti da recuperare al Genoa, ha dietro di sé la cupa immagine della Serie B. Seppure il tecnico continui a crederci, rischia di prendere presto definitivamente forma.