Un Napoli lento e poco brillante pareggia con il Torino. Gattuso si tiene stretto il punto

Dopo la bella notizia di ieri pomeriggio, dell'annullamento della sentenza su Juventus-Napoli, sicuramente Gattuso sperava di poter concludere in maniera migliore il 2020 della sua squadra rispetto allo scialbo 1-1 maturato nella partita casalinga con il Torino. Certo, la situazione con cui i partenopei arrivavano all'incontro non era esattamente delle migliori, ma contro l'ultima in classifica e peggior difesa del campionato, qualcosa in più era lecito attendersi. E invece, non fosse stato per il vellutato destro all'incrocio di Insigne al secondo minuto di recupero, sarebbe maturata addirittura una sconfitta: ecco perché, intervenendo nel post-partita con delle dichiarazioni significative anche sul suo stato di salute, il tecnico Gattuso non si è vergognato a dire che si tiene stretto il punto.