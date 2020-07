Un nuovo compratore a Parma: la società ducale si prepara a passare nelle mani dei qatarioti

Il Parma si prepara a un cambiamento epocale, e si appresta ad un passaggio di proprietà che scriverà una pagina unica di storia per i crociati. Come rivelato stamani su queste pagine, è in fase avanzata la trattativa che porterebbe il club sotto uno dei gruppi privati economicamente più importanti del Qatar. Ci sono sia cifre in ballo, che volti dei protagonisti: si parla di 65 milioni di euro per portare a termine l'accordo, dopo di che sarà Hisham Al Mana, a capo dell'azienda familiare che ha oltre 70 anni d'età, il nuovo proprietario del Parma.