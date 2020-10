Un pari che sa di occasione persa. Inter ferma al palo, Conte chiede l'ultimo sforzo sul mercato

Alla fine è un'occasione sprecata. L'Inter non riesce a gestire il vantaggio maturato nel primo tempo grazie al solito Lautaro Martinez e non va oltre il pareggio nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio . Una partita che i nerazzurri hanno controllato in lungo e largo ma non sono stati capaci di chiudere né di riportare sui binari giusti dopo il pareggio di Milinkovic-Savic, nonostante il rosso comminato a Ciro Immobile. Il palo di Marcelo Brozovic nel finale aumenta solo i rimpianti.