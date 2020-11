Una sconfitta dopo 242 giorni: 3 schiaffi dal Lille, il Milan torna sulla Terra ma non si deprime

Duecentoquarantadue giorni dopo il Milan riassapora il gusto amaro della sconfitta. L'ultima squadra capace di battere i rossoneri era stata il Genoa, nell'ultima giornata disputata prima del lockdown di marzo. L'impresa, stasera, è riuscita al Lille, che ha espugnato San Siro con un netto e meritatissimo 3-0 . Una vittoria, quella della squadra di Galtier, frutto della prestazione perfetta dei giocatori in campo ma anche di qualche regalo di troppo: Romagnoli è ingenuo nell'episodio del rigore che sblocca il match, Donnarumma combina un pasticcio chiudendo di fatto i giochi a inizio ripresa .