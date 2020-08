Ventura-Salernitana, è finita: l'ex ct anticipa Lotito e lascia dopo il black out con lo Spezia

vedi letture

È finita: Gian Piero Ventura non è più l'allenatore della Salernitana. Approdato sulla panchina del club di Lotito il 30 giugno 2019, l'ex ct della Nazionale azzurra nel pomeriggio ha presentato infatti le sue dimissioni ( leggi qui il comunicato ufficiale della Salernitana ) dopo il fallimentare epilogo della stagione: venerdì sera sconfitta per 1-2 in casa con lo Spezia e conseguente esclusione dai play-off.

Un black out che ha fatto letteralmente infuriare la società campana, a partire dal suo vulcanico presidente , probabilmente solo anticipato da Ventura nella scelta di separare le loro strade già al termine di questo campionato.

Questa la lettera del tecnico per spiegare quanto accaduto e ringraziare i tifosi granata:

"Sono arrivato 13 mesi fa con un entusiasmo incredibile e degli obiettivi da raggiungere: ricostruire e formare un gruppo dopo un’annata difficile. Il mio significato di ricostruire un gruppo è dare ai miei giocatori una cultura del lavoro, professionalità dentro e fuori dal campo e “senso di appartenenza”. Obiettivi che credo siano stati raggiunti attraverso la crescita e la valorizzazione di molti giocatori. Penso a Maistro, ad esempio, che veniva dalla serie C ed oggi gioca in nazionale Under 21, penso a Lombardi reduce da annate difficili ed oggi richiesto da tanti club di serie A, penso a Gondo il cui valore è stato decuplicato. Penso ai tanti giocatori in orbita Lazio, Dziczek, Karo, Cicerelli, Kiyine, che sono diventati “patrimonio della società”. Penso a Djuric che per la prima volta nella sua carriera è andato in doppia cifra di gol segnati. Questi erano gli obiettivi iniziali ma come gruppo ci siamo dati un ulteriore obiettivo: ritagliarci uno spazio importante all’interno di questo campionato. C’è rammarico perché dopo essere stati per diversi mesi in zona playoff, ieri non siamo riusciti a consolidare questo traguardo. E’ evidente che qualche errore è stato commesso da noi tutti ma nonostante questo credo che le fondamenta poste in questa stagione siano solide per raggiungere gli obiettivi futuri. In questi mesi ho capito cosa rappresenta il calcio per Salerno e quanto questa città si aspetta dalla Salernitana. In data odierna ho comunicato alla società la non disponibilità ad un eventuale rinnovo.Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti Lotito e Mezzaroma ed il Direttore Fabiani per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza a Salerno. Ringrazio e soprattutto saluto tutti i miei giocatori, il team manager Avallone, le persone del mio staff, i magazzinieri, i fisioterapisti, i dottori tutti e la stampa per lo splendido rapporto instaurato durante questi tredici mesi. Un saluto particolare alla tifoseria, è stato davvero un dispiacere non potervi avere al nostro fianco alla ripresa di questa stagione così strana. Un abbraccio sincero, grazie Salerno".