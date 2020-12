Verona corsaro nella Roma biancoceleste: non succedeva dal 1984. Juric vede l'Europa

vedi letture

Sarà pure che la Lazio era stanca e svuotata, come ha dichiarato Ivan Juric nel post-partita. Ma il suo Hellas Verona corre che è una bellezza e si rilancia in ottica Champions League. I veneti, trascinati dall’insospettabile capacità di Adrien Tameze (tra i migliori in campo) di giocare anche da centravanti, sbancano 2-1 l’Olimpico: un successo che, a Roma contro i biancocelesti, mancava dal lontano 1984. E che conferma quanto di buono possano fare i ragazzi del tecnico croato, quasi mai contento ma stasera quasi soddisfatto da una prova davvero convincente. Grintoso, tecnico, cattivo quel che serve, il suo Verona è una conferma giornata dopo giornata. E chissà che non possa togliersi davvero la soddisfazione di chiudere lì in alto, un piazzamento soltanto sfiorato un anno fa.