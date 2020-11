Verona "fatal" a metà, a San Siro arrivano solo conferme: il 2-2 con il Milan esalta Juric

vedi letture

Non c'è stato un tonfo da nomignoli storici, ma il Verona ha portato a casa un ottimo punto. Un pareggio arrivato nel finale, nonostante il 2-1 tenuto fino ai minuti di recupero. L'amarezza non manca, lo conferma anche Ivan Juric al termine della sfida, ma gli scaligeri sono riusciti a portare a casa un'ottima prestazione anche da San Siro. Da applausi la prestazione di Silvestri, che mette le mani ovunque : quando non basta ci prova anche con i piedi, chiudendo la porta come può.

APPLAUSI PER JURIC - "Abbiamo giocato con giocatori nuovi, c'è un lavoro da fare e sarà un anno molto difficile. C'è poco tempo e abbiamo tanti infortunati, bisogna avere pazienza ma nonostante questo abbiamo fatto molti punti". Juric ha le idee ben chiare - come sottolineato anche dal ds Tony D'Amico prima della sfida -, il 2-2 finale è anche merito di un allenatore che esalta ogni calciatore, indipendentemente dalla situazione. Il Verona gioca e non sorprende più, le dirette concorrenti sono avvisate.