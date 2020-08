Verso PSG-Bayern, la vigilia in casa bavarese. Flick: "Parigini simili al Barcellona"

Ultimo atto di questa lunghissima stagione. A Lisbona, domani sera, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si giocheranno la coppa più importante, la Champions League, quest’anno per la prima volta giocata con un formato anomalo a causa del lungo stop legato alla pandemia da Coronavirus. Il Bayern Monaco arriva al match da favorito, sia per la grande esperienza maturata negli anni nella competizione, sia per il valore della rosa.

"Nei nostri match abbiamo cercato sempre di imporre il nostro stile, giocando con la linea alta - ha dichiarato alla vigilia il tecnico bavarese Hans-Dieter Flick -. Abbiamo ottenuto risultati, non cambieremo molto domani sera. Questo non dovrà condizionarci, ma dobbiamo essere pronti per poter concedere poco spazio ai nostri avversari. Abbiamo visto tutte le loro partite e sappiamo le loro qualità, loro sono molto simili al Barcellona. Il Lione, invece, gioca con uno stile differente. Hanno un gran ritmo e hanno giocatori incredibili".

"Affrontiamo il PSG dopo tre anni, ma la rosa è cambiata. Sono cambiate tante cose. Sarà una partita molto equilibrata, entrambe le squadre hanno meritato la finale”, ha aggiunto l’esterno bavarese Joshua Kimmich.