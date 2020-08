Verso PSG-Bayern, la vigilia in casa parigina. Tuchel: "Bavaresi abituati alle finali"

Il Paris Saint-Germain si prepara a giocarsi la finale di Champions League, domani sera a Lisbona contro il Bayern Monaco. I parigini non arrivano forse alla sfida da favoriti, vista la grossa esperienza dei bavaresi nella manifestazione, ma hanno la qualità per poter fare bene. "Abbiamo sempre rispettato il nostro avversario. È necessario dare informazioni, dettagli, soluzioni offensive e difensive alla mia squadra. E a volte adattarmi. Sarà lo stesso contro il Bayern. Sarà molto difficile, sappiamo che il Bayern ha vinto tutte queste ultime partite, è una squadra molto forte, ma ci sono sempre spazi e soluzioni da trovare. In una finale è importante trovare il giusto mix tra giocare liberi e avere fiducia”, le parole del tecnico parigino Thomas Tuchel alla vigilia.

Tra i parigini Kylian Mbappé intende essere uno dei protagonisti: "Giocare contro Neuer, uno dei migliori portieri della storia, aggiunge sapore a questa finale, come giocare contro il Bayern. Ho sempre sognato di giocare contro i migliori. Quando vuoi essere il migliore, devi battere il migliore”, le sue parole. "Il Bayern è una grande squadra - ha aggiunto -, ma tutte le squadre hanno dei difetti. Siamo felici di giocare contro una squadra del genere, abbiamo fretta che sia domani. È una squadra a cui non piace stravolgere il proprio gioco".

Non ci sarà invece Marco Verratti, almeno dal 1': "Marco Verratti e Idrissa Gueye si sono allenati con noi dopo la partita contro il Lipsia, oggi sono completamente in campo con noi, sono a disposizione. Keylor Navas fare delle prove e dopo prenderemo la decisione. Se sarà bianco o nero, decideremo dopo l'allenamento. L'infortunio di Verratti è stato solo un duro colpo non un problema muscolare, è una questione di dolore. Può giocare 120 minuti? No, certo ma decideremo se partirà titolare o meno", ha assicurato Tuchel.