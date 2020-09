Vidal-Inter, qualcosa si muove: il cileno si allena col Barça ma tratta la risoluzione

Arturo Vidal inizia a parlare col Barcellona. Del suo futuro, che non sarà a tinte blaugrana, anche se il cileno (a differenza di Messi) ha regolarmente ripreso gli allenamenti con i catalani. Il centrocampista ha avviato le trattative per risolvere il contratto che fino al 2021 lo lega al club del Camp Nou. Per liberarsi a parametro zero, dopo essere stato praticamente messo alla porta da Bartomeu. E tornare in Italia: l'Inter è lì, con Antonio Conte pronto ad accoglierlo. I nerazzurri hanno altresì iniziato a muoversi, praticamente senza concorrenza in Serie A: perché una chiamata della Juventus lo farebbe anche felice, ma i bianconeri hanno già esaurito gli slot per gli extracomunitari. E quindi, se sarà Italia, sarà alla corte del tecnico che per primo l'ha valorizzato nel nostro campionato.