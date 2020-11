Vince il Napoli, sbraita Gattuso. Col Rijeka si salva solo il risultato: "Così ci lascio le penne"

vedi letture

Seconda vittoria in tre partite di Europa League. Il Napoli è salito in vetta al gruppo F insieme ad Az Alkmaar e Real Sociedad grazie alla vittoria conquistata questa sera a Fiume contro il Rijeka. Dopo il gol dei padroni di casa firmato Muric, i partenopei l'hanno ribaltata tra il 43esimo e il 62esimo grazie al gol di Demme (migliore in campo) e all'autorete di Braut.

Il Napoli è riuscito a ribaltare la partita, ma l'atteggiamento della squadra non è affatto piaciuto all'allenatore che nel post-partita ha strigliato i suoi: "Sapevo che loro ci avrebbero aspettati e sarebbero andati in verticale subito. Nei primi 30-35' eravamo sorpresi e ne abbiamo combinate... Pensavamo di venire qui a fare una gita, mi sono molto arrabbiato a fine primo tempo. Abbiamo rischiato troppo. Rischio io di lasciarci le penne qualche giorno di questi. E' colpa mia il fatto di non essere riuscito ancora ad entrare bene nella testa dei miei calciatori che non riescono a restare sul pezzo per tutti i 90'", ha detto Gattuso nel post-partita.