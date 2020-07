Volata salvezza, la fortuna aiuta il Genoa. +4 sul Lecce, ma il calendario fa paura

vedi letture

Il Genoa vince quello che era un vero e proprio spareggio salvezza e lo fa in modo rocambolesco, con un tiro deviato dalla schiena del portiere. Una partita che ha visto i rossoblù partire forte e trovando un gol con Tony Sanabria, servito splendidamente da Pandev e rompendo un digiuno di cinque mesi. L'infortunio di Stefano Sturaro dopo nemmeno un quarto d'ora ha costretto Davide Nicola a bruciare una finestra sostituzioni subito e il sostituto Barreca ha sofferto le avanzate salentine. Decisivi per la vittoria i nuovi entrati: Pinamonti ruba palla e la serve a Jagiello, la cui conclusione trova la fortunata deviazione di Gabriel. In mezzo un rigore fallito dagli avversari con Mancosu che manda alle stelle e una rete fortuita dello stesso Mancosu. Ora, quando mancano quattro giornate alla fine, il vantaggio sul Lecce è di 4 punti con in più il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Un'ottima posizione ma che ancora non significa salvezza: perché il calendario è più complicato rispetto alla squadra di Liverani, a partire dal prossimo impegno, ossia il derby. E se c'è una squadra che non si scanserà sara proprio la Sampdoria. Successivamente ci saranno Inter, Sassuolo e Verona. Non il migliore dei calendari per chi si deve salvare. E questo Davide Nicola lo sa bene.